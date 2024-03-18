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أمطار خفيفة تضرب شوارع مدينة الأقصر صباحاً

الإثنين، 18 مارس 2024 07:17 ص
أمطار خفيفة تضرب شوارع مدينة الأقصر صباحاً سقوط أمطار خفيفة بالأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة وسط انخفاض درجات الحرارة وغيوم بسماء المحافظ.
 
وكان قد رصد تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من كورنيش النيل في مدينة الأقصر، لحظة وصول عاصفة ترابية خفيفة على المدينة قادمة من الجنوب.
 
وشهدت محافظة الأقصر، إلغاء تحليق رحلات البالون نتيجة رصد شدة وسرعة الرياح فى اتجاه الشرق والتقلبات الجوية صباحاً، حيث أصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة، وذلك نتيجة اتجاه الرياح بشدة فى اتجاه الشرق وهو ما يمنع تحليق الرحلات، حيث تقرر إلغاء الرحلات بالكامل، وأصدر ملاح الشركة المصرية للطائرات قرار بعدم التحليق فى سماء المحافظة.
 
وأكدت محافظة الأقصر، أنه تقرر رفع درجة الاستعداد بين كل المديريات والجهات المعنية مع حالة انعقاد مستمر لغرفة العمليات المركزية والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، لتلقى أى بلاغات محتملة والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.
 
كما أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمواجهة حالة التقلبات الجوية، خاصة على الطرق السريعة، حيث قام مجلس مركز ومدينة الزينية بالتعامل الفوري مع حالة سقوط شجرة على الطريق الزراعي الشرقي مصر أسوان وتم رفعها على الفور لانتظام حركة المرور.
 
شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة وسط انخفاض درجات الحرارة وغيوم بسماء المحافظ (1)
 

شهدت مدينة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة وسط انخفاض درجات الحرارة وغيوم بسماء المحافظ (2)
 

 







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