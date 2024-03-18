أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء فى ثامن أيام رمضان.. فيديو وصور

قدم اليوم السابع بثا مباشرا، عن حالة الطقس بمحافظة المنيا، والتى تشهد أجواء شتوية وإنخفاض فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة، مع ظهور الغيوم البيضاء والسوداء، وكذلك ظخور قوس قزح فى بعض المناطق بالمحافظة.
وتشهد محافظة المنيا منذ الأيام الماضية انخفاض شديد فى درجة الحرارة، خاصة فى ساعات الليل ويستمر ذلك حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأعلنت المحافظة عن رفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء، وتطهير مخرات السيول، حيث وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية، بالمتابعة المستمرة وازالت التعديات على مخرات السيول، وإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (1)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (2)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (3)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (4)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (5)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (6)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (7)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (8)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (9)
أمطار بالمنيا وقوس قزح يزين السماء (10)
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