أصوات السماء.. فرقة الشرقية للإنشاد الدينى مدرسة لإعداد نجوم المنشدين.. فيديو

الشرقية-إيمان مهنى

يقدم نجوم فرقة الشرقية للإنشاد الدينى ، مجموعة من الحفلات خلال شهر رمضان، ضمن ليالي قصور الثقافة بمحافظة الشرقية، التي تعد من الفرق المميزة بوزارة الثقافة المتخصصة في تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية.

شارك "اليوم السابع"، البروفات الأخيرة استعدادا لحفلات ليالي قصور الثقافة، أكد خلالها المايسترو أحمد صلاح قائد الفرقة، أنه سيتم تقديم مجموعة كبيرة من الأناشيد التراثية والحديثة الخاصة بشهر رمضان المعظم، لافتا أن الفرقة من أجود فرق الإنشاد الديني على مستوى قصور الثقافة، وتضم مجموعة المواهب الشابة، كما شاركت في العديد من المهرجانات مثل مهرجان سماع الدولي الذي مثلت فيه مصر.

ويضيف إليه الدكتور محمد رزق مدرس مساعد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، ومدرب متطوع بفرقة الإنشاد، أنه يقوم بتدريب المنشدين على المقامات الصوتية وإثقال موهبة الشباب ليتمكنوا من أداء الأناشيد بطريقة صحيحة، وعن مراحل التدريب أشار إلي أنه في البداية يختبر أذانه الموسيقية، وسماع صوته، والمرحلة الثانية يتم خضوعه لتدريبات صوتية تتدرج المراحل من البسيطة إلي الأصعب.

ويكمل المنشد الصاعد أحمد جمال، أنه انضم للفرقة منذ 3 سنوات، ومن خلالها اكتسبت مهارات رفعت من موهبتي وخبرتى في مجال الإنشاد والوقوف على المسرح.

تعتبر فرقة الإنشاد الشرقية الديني بقصر الزقازيق واحدة من الفرق المميزة بوزارة الثقافة المتخصصة في تقديم الأعمال والألحان الدينية التراثية والمعاصرة، للحفاظ على التراث الغنائي الديني من الاندثار، كما تراعي عددًا كبيرًا من المواهب وكبار المنشدين علي رأسهم الدكتور أحمد عبدة أول من حصل على الدكتوراه من جامعة الزقازيق في الإنشاد، وهو منشد باللغتين العربية والإنجليزية، ومحكم دولي بعدد من المسابقات، زياد هاني الحاصل علي جائزة ذهبية بمهرجان دار الاوبر، و غيره من الشباب.

والفرقة تضم 25 عضوا، معظمهم من حفظة القرآن الكريم، مبتهلين ومنشدين، نحن نستقبلهم لديهم الموهبة ولكنها ما زالت خاما بحسب تعبيره، وعبر الفرقة يتم التعليم والتدريب الجيد الأثقال هذه الموهبة، وتمكينه من المقامات الموسيقية والإيقاع الصحيح، ذلك من خلال البروفات التي تتم مرتين بالأسبوع، والمشاركة في الحفلات التي تقام باستمرار.