أسوان تواجه سائقى سيارات السيرفيس المخالفين ...اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان ، اليوم ،عدد من مواقف سيارات السيرفيس، بمدينة أسوان، ومنها موقف موقف الأقاليم، وموقف السيل، والصداقة وكيما، ونقل تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، بشأن التشديد على التزام سائقى السيارات بخطوط السير، وفى حالة المخالفة سيتم توقيع غرامات مالية رادعة، يعقبها سحب الرخصة ووقفها لمدد متتالية وذلك بهدف منع التكدس، وتوفير وسائل النقل وإنتظامها على الوجه الأكمل .

كما تفقد السكرتير العام المساعد معدلات تنفيذ مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بنسبة 40%، والذى يصل طوله إلى 2530 مترا، وبتكلفة 365 مليون جنيه، ومن المقرر نهو المشروع بنهاية العام الحالى.

وتفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بشارع كسر الحجر للمرحلة الحالية بدءاً من ميدان الجيش " الزلابية سابقاً " وصولاً إلى مركز مجدى يعقوب ، والتى ستستكمل بالبدء فى تنفيذ المرحلة التالية من مركز مجدى يعقوب وحتى مزلقان السيل وأكد السكرتير العام المساعد على ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية لنهو هذه المشروعات فى توقيتاتها الزمنية المحددة حتى يجنى المواطنين ثمارها فى القريب العاجل .

كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المساعد اللواء ياسر عبد الشافى بالمتابعة الميدانية للعديد من المشروعات التنموية والخدمات الجارى العمل بها.