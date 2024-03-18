أحمد كريمة: الجنة ليست حِكرًا على المسلمين.. دعوا الخلق للخالق

كتب الأمير نصرى

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، نحن نردد آية تعلمنا منها حدود الأدب فى الحديث، وهى "مالك يوم الدين"، والله لم يفوض أحدًا بإدخال أحد الجنة أو إدخال أحد النار.

وأضاف أحمد كريمة خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك آية فى سورة الحج فيها التنوع الدينى وبها محاسبة على من ينصب نفسه حاكما على خلق الله، والتى تقول: "إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد"، فالخلق خلقه والجزاء يقدره ويدخل من يشاء بفضله ويدخل من يشاء بعدله.

وأكد أحمد كريمة أنه ليس لأحد أن ينصب نفسه حكما على الناس ويقول هذا سيدخل الجنة أو النار، لافتا إلى أن الجنة ليست حكرا على المسلمين، والنبى بيَّن أنه لا وصاية لأحد على خلق الله، وقال: "يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت رسول الله سليني بما شئت لا أغني عنك من الله شيئا".

وأوضح أحمد كريمة أن الجنة ليست حكرا على ديانة ولا طائفة ولا قومية ولا حقبة زمنية، وربنا قال: "بل الإنسان على نفسه بصيرة"، متسائلا: "اللى شاغل نفسه بغيره ليه؟!، دعوا الخلق للخالق.