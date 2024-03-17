وفد صينى يزور منطقة هرم هوارة الأثرى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهدت منطقة هرم هوارة الأثرية بمركز الفيوم، اليوم، زيارة وفد سياحى من الصين، وأبدى الوفد الصينى سعادته، بزيارة المنطقة، وحسن استقبال العاملين بالمنطقة لهم.