وفد صينى يزور منطقة هرم هوارة الأثرى بالفيوم

شهدت منطقة هرم هوارة الأثرية بمركز الفيوم، اليوم، زيارة وفد سياحى من الصين، وأبدى الوفد الصينى سعادته، بزيارة المنطقة، وحسن استقبال العاملين بالمنطقة لهم.
ورصدت إدارة الوعى الأثرى بمنطقة آثار الفيوم، برئاسة نرمين عاطف، مدير الإدارة، وفقا لبيان صحفى، مساء اليوم، حركة السياحة بالمنطقة، ضمن المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، تنفيذا لتكليفات الدكتور على البطل، مدير عام آثار الفيوم، وحسين عبد القادر، مدير المنطقة.
يذكر أن المحافظة شهدت خلال الأيام الماضية إقبال من الأفواج السياحية من مختلف دول العالم، مع تحسن حالة الطقس، بما يساهم فى زيادة أعداد الزائرين للمناطق السياحية.
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