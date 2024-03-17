وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات الإسكان والطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة

كتب أحمد حسن

وتفقد مشروعات سكن مصر وجنة بالقاهرة الجديدة.. والمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بحدائق العاصمة والعاشر.. وتطوير مداخل ميناء دمياط..ومرافق السويس

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي بعددٍ من مشروعات الإسكان والطرق والتطوير والمرافق بمدن: القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، ودمياط الجديدة، والسويس الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، وتقارير عن تلك المشروعات.

وأكد وزير الإسكان، على مسئولي جميع الجهات التابعة للوزارة، بزيادة الاهتمام بتقديم الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى، وكذا دفع معدلات العمل خلال شهر رمضان المبارك بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها، بالمحافظات والمدن الجديدة، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، ووحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وغيرها.

وفي سياق متصل، قام مسئولو عدة مدن جديدة بجولات تفقدية بمشروعات سكن مصر وجنة، والمبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والطرق والخدمات، والمرافق، حيث تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشروعات الإسكان ورفع كفاءة الطرق بالتجمع الثالث، ومشروعات الطرق بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في جولته موقف مشروع سكن مصر غرب الجامعات، وكمبوند جنة بالتجمع الثالث، مؤكداً ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة، وتنسيق الموقع بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إلى أن ذلك يأتي في إطار العمل على توفير سبل الراحة لقاطني مشروعات سكن مصر، ودار مصر، وجنة، بصفة خاصة، وقاطني المدينة عمومًا، مشدداً على ضرورة متابعة أي مخالفات بتلك المشروعات، للحفاظ على المظهر الجمالي للمشروعات المنفذة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أعمال الطرق بالامتداد الشرقي للمدينة، وأعمال رفع الكفاءة للأرصفة والطرق بالتجمع الثالث.

وتابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال الأعمال الجارية بعمارات حى النرجس ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " المرحلة الرابعة بعدد 298 عمارة بمساحة 90 مترا للوحدة، كاملة المرافق من " مياه – صرف – كهرباء – طرق – غاز طبيعي"، موجهاً الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقاً للتوقيت الزمني المتفق عليه.

وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمداخل ميناء دمياط، وذلك بإضافة حارتين للمدخل للعمل على سيولة الحركة المرورية بمدخل الميناء.

وأوضح رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه تم الانتهاء من زراعة النجيل بالجزر والمداخل، واستكمال أعمال الزراعة، والانتهاء من رفع كفاءة وتركيب البلدورات، وتجهيز الأرصفة لأعمال الصبة مع استمرار أعمال فرد طبقة الأساس لتوسعة محاور الدخول والخروج للميناء والمنطقة التخزينية.

ووجه " خلف الله " بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة طبقاً للجودة والمواصفات، مؤكداً أن الأعمال يتم تنفيذها في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بالمدن الجديدة.

وتفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، مبنى مسجد الإيمان والذي بدأ إقامة الصلوات به مع حلول شهر رمضان الكريم، وجارِ استكمال الأعمال الأخيرة بجزء منه لخدمة سكان المدينة.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الأعمال الجارية بعمارات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين" بمساحات ٩٠ مترا للوحدة بمنطقة 2350 فدانا، مشدداً على إنهاء الأعمال بالجودة المطلوبة.

وتابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال إنهاء صب غرفة الدفع النفقي أسفل السكة الحديد ضمن أعمال إعادة إحلال وتجديد ٢٤٠٠متر طولي من خط المياه الناقل قطر ٩٠٠مم، والمتعارض مع أعمال تطوير أحد الطرق، حيث بلغت نسبة الإنجاز ٩٥٪ ، وجارٍ صب غرفة الاستقبال.

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد لجزء آخر من الخط الناقل قطر ٩٠٠مم بطول ٥٢٠٠م نظراً لتعارضه مع أعمال تطوير طريق السويس - السخنة، وذلك في إطار توفير البنية التحتية القوية والمتطورة لجذب الاستثمارات بالمنطقة.