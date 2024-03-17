وزارة النقل تطور الأسطول التجاري المصري وانضمام السفينة وادى العريش.. فيديو

كتب سيد الخلفاوى

سلطت وزارة النقل الضوء على جهود الوزارة لاستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، ونشرت الوزارة فيديو خاصا بالسفينة وادي العريش أحدث سفن الأسطول التجاري المصري التي تم استلامها مؤخرا.

وانضمت السفينة "وادى العريش" لأسطول شركة الملاحة الوطنية، إحدى شركات وزارة النقل، وتعد درة الاسطول التجارى الوطنى لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الاشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، حيث تم إنشاء السفينة بترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء سفن الصب الجاف.

ويبلغ طول السفينة 229 مترا وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر، ويبلغ إجمالي حمولتها 82 ألف طن، وهى سفينة صب جام، واستغرق إنشاؤه 7 شهور تقريبا، وتعد السفينة الثانية التي تتسلمها وزارة النقل، بعد السفينة وادى الملوك، العام الماضى، ليصبح الأسطول التجارى الوطنى للشركة مكون من 14 سفينة مصرية تتولى تأمين نقل السلع الاستراتيجية الواردة لجمهورية مصر العربية، وخاصة القمح لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية.