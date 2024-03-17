اليوم السابع
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وزارة الصحة: على النساء الحوامل الإفطار حال شعورهن بالجوع أو العطش لحماية الجنين

الأحد، 17 مارس 2024 10:52 ص
وزارة الصحة: على النساء الحوامل الإفطار حال شعورهن بالجوع أو العطش لحماية الجنين يجب على المرأة الحامل الإفطار
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه يجب على المرأة الحامل الإفطار في حالة شعورها بالجوع أو العطش، وذلك لحماية صحتها وصحة الجنين.
 
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأعشاب التى تساعد على تقليل الإحساس بالحموضة فى رمضان مثل:- 
 
- الزنجبيل 
 
- البابونج 
 
- الكاموميل 
 
- العرقسوس ولكن بكمية قليلة
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه للتخلص من الحموضة خلال فترة الصيام يجب اتباع النصائح التالية خلال فترة الصيام والتى تتضمن :
 
1.ابدأ بالأطعمة سهلة الهضم مثل التمر.
 
2.لا تفرط في تناول الطعام عند بدء الإفطار، وامنح المعدة راحة لمدة  10 دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية.
 
3. تجنب الأطعمة المقلية والمليئة بالدهون والزيوت لأنها قد تحفز ارتجاع الحمض وتتسبب في الانتفاخ والتجشؤ.
 
4 . تناول البروتين الخالي من الدهون في وجبة الإفطار مثل لحوم الأبقار والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان.
 
4. تناول الكربوهيدرات الصحية مثل مكرونة الحبوب الكاملة والبطاطس.
 
5.ابعد عن المشروبات الغازية واستبدلها بالعرقسوس والخروب.
 
6.قلل من تناول الحلويات وخصوصا المحتوية على الكثير من الدهون.
 
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الصحة

رمضان

المرأة الحامل

الافطار في رمضان



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