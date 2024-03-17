اليوم السابع
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وزارة الصحة تكشف موعد حصول مريض السرطان على وجبة السحور

الأحد، 17 مارس 2024 10:53 ص
وزارة الصحة تكشف موعد حصول مريض السرطان على وجبة السحور موعد حصول مريض السرطان على وجبة السحور
كتب ـ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان : يفضل لمرضى السرطان تناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين، لتجنب الشعور بالتخمة والارتجاع والغثيان.
 
ووجهت وزارة الصحة والسكان بضرورة النزول للكشف والاطمئنان مع الالتزم بالمتابعة الدورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
 
وطالبت بعمل استبيان أولًا لمعرفة بقية الخطوات للاطمئنان على صحتك، وذلك عن طريق:- 
 
- الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة والذهاب 
- لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان.
موعد حصول مريض السرطان على وجبة السحور
موعد حصول مريض السرطان على وجبة السحور

 







الصحة

السرطان

مريض السرطان

وجبة السحور



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