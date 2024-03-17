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وزارة التعليم تستعد لإعلان تفاصيل شغل 18 ألفا و886 وظيفة مُعلم مادة

الأحد، 17 مارس 2024 07:00 ص
وزارة التعليم تستعد لإعلان تفاصيل شغل 18 ألفا و886 وظيفة مُعلم مادة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إعلان تفاصيل مسابقة شغل وظيفة 18 ألفا و886 معلم مادة قريبا، استكمالا لأعداد المطلوبة فى مسابقة المعلمين للسنة الثالثة على التوالى بعد فتح باب التقدم لأكثر من 11 ألف معلم خلال الفترة الماضية 
 
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المواد الدراسية الأساسية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وتشمل الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم واللغة العربية بجانب الحاسب الآلي والتربية الفنية ستكون مطلوبة فى مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي.
 
 
 






وزارة التربية والتعليم

مسابقة تعيين 18 ألف معلم

مسابقات تعيين المعلمين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

اخبار مصر

التخصصات المطلوبة بتعيين 18 ألف معلم

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