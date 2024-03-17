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هيئة مراقبة الطيران الروسية: 3 مطارات بموسكو فرضت قيودا على الرحلات لأسباب أمنية

الأحد، 17 مارس 2024 10:06 ص
هيئة مراقبة الطيران الروسية: 3 مطارات بموسكو فرضت قيودا على الرحلات لأسباب أمنية مطار موسكو
كتب محمد عبد العظيم

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قالت هيئة مراقبة الطيران الروسية، إن ثلاثة مطارات بالعاصمة موسكو فرضت قيودا على الرحلات الجوية لأسباب أمنية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
 
تشهد روسيا، الأحد، اليوم الثالث والأخير للتصويت بالانتخابات الرئاسية، ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

وكان الرئيس بوتين دعا، في كلمة خاصة للشعب، جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

 

 







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