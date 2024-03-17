اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 01:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف نصائح هامة عند الإفطار لمرضى السكري

الأحد، 17 مارس 2024 12:58 م
هيئة الدواء تكشف نصائح هامة عند الإفطار لمرضى السكري هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدمت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح عند الإفطار لمرضى السكرى، حيث تضمن هذة النصائح الآتى:- 
 
- قم بتقسيم وجبة الإفطار إلى عدة وجبات صغيرة الحجم، حيث تشمل: كوب ماء وحبات التمر ومقبلات والوجبة الرئيسية.​
- ابدأ وجبة الإفطار بكوب من الماء وثلاث حبات تمر صغيرة الحجم.​
- تجنب الأطعمة المالحة والمخللات.​
- تجنب الأغذية الدسمة والغنية بالدهون والمقالي.​
- اشرب كمية كافية من المياه.​
- ابتعد عن تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين كالمشروبات الغازية.​
- استبدل العصائر بالفواكه.​
- تناول الكربوهيدرات المعقدة بدلًا عن البسيطة، كالخبز الأسمر بدلاً من الأبيض.​






هيئة الدواء

السكر

مريض السكر

الفواكه

العصائر ​



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة