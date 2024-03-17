الرئيسية أخبار عاجلة نتنياهو: إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية فى رفح جنوب غزة وستجلى المدنيين الأحد، 17 مارس 2024 01:20 م نتنياهو كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية في رفح جنوبى غزة وستجلي المدنيين من مناطق القتال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". وأضاف نتنياهو: الضغوط الدولية المتزايدة لن تمنعنا من تحقيق أهداف الحرب ضد حماس". وتابع: "تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة سيستغرق بضعة أسابيع". نتنياهو اسرائيل قطاع غزة رفح الفلسطينية اخبار اسرائيل القاهرة الاخبارية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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