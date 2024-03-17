اليوم السابع
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نتنياهو: إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية فى رفح جنوب غزة وستجلى المدنيين

الأحد، 17 مارس 2024 01:20 م
نتنياهو: إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية فى رفح جنوب غزة وستجلى المدنيين نتنياهو
كتب محمد عبد العظيم

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قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية في رفح جنوبى غزة وستجلي المدنيين من مناطق القتال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
 
وأضاف نتنياهو: الضغوط الدولية المتزايدة لن تمنعنا من تحقيق أهداف الحرب ضد حماس".
 
وتابع: "تنفيذ عملية عسكرية في رفح جنوبي غزة سيستغرق بضعة أسابيع".
 

 







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القاهرة الاخبارية




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