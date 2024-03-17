نتنياهو: إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية فى رفح جنوب غزة وستجلى المدنيين

قال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، إن إسرائيل ستنفذ عملية عسكرية في رفح جنوبى غزة وستجلي المدنيين من مناطق القتال، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".