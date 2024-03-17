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موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم الأحد سابع أيام رمضان

الأحد، 17 مارس 2024 12:14 ص
موعد أذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم الأحد سابع أيام رمضان مسجد - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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يستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم الأحد 17/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.
 
ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم الأحد 17/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وثلاثة وثلاثون دقيقة (04:33 ص).
 
ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم الأحد 17/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:
 
- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:33 صباحا.
 
- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:56 صباحاً.
 
- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.
 
- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.
 
- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.
 
- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.






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