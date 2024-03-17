موعد آذان الفجر فى محافظة الأقصر اليوم الأحد سابع أيام رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

يستعرض "اليوم السابع" موعد أذان الفجر فى الأقصر، اليوم الأحد 17/3/2024، فى إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

ومن المقرر أن يرفع آذان صلاة الفجر فى الأقصر اليوم الأحد 17/3/2024، فى تمام الساعة الرابعة وثلاثة وثلاثون دقيقة (04:33 ص).

ومواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر، اليوم الأحد 17/3/2024، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:33 صباحا.

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 5:56 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:58 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:23 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 05:59 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:14 مساءً.