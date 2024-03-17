معهد التغذية يكشف نصائح مهمة حول وجبات الإفطار.. تفاصيل

كتب ـ وليد عبد السلام

كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح المهمة لوجبة إفطار سليمة وتضمنت النقاط التالية :-

ـ أسرع بتناول وجبة الإفطار مع سماع الأذان-

ـ يمكنك شرب الماء في درجة حرارة الغرفة أو تناول التمر

- قسم وجبة الإفطار على مرحلتين كي لا ترهق المعدة بالامتلاء السريع

- اجعل مشروبات رمضان من العصائر الطبيعية بتقليل السكر أو بدونه وتناولها بعد الإفطار

ـ قم بعمل نشاط حركي بسيط مثل المشي في المكان بعد الأكل

ـ تناول الطعام والشراب بكميات معتدلة واستشعر إشارات الشبع وتوقف عن المزيد

ـ حدد كميات قليلة من المقليات والمخللات ولا تتجاوزها

ـ اجعل الحلويات الرمضانية بعد الجزء الثاني من الإفطار

- توقف عن الطعام حتى وجبة السحور واكتفي فقط بشرب الماء