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معهد التغذية يكشف نصائح مهمة حول وجبات الإفطار.. تفاصيل

الأحد، 17 مارس 2024 11:07 ص
معهد التغذية يكشف نصائح مهمة حول وجبات الإفطار.. تفاصيل نصائح مهمة حول وجبات الإفطار
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح المهمة لوجبة إفطار سليمة وتضمنت النقاط التالية :- 
 
ـ أسرع بتناول وجبة الإفطار مع سماع الأذان-  
ـ يمكنك شرب الماء في درجة حرارة الغرفة أو تناول التمر 
- قسم وجبة الإفطار على مرحلتين كي لا ترهق المعدة بالامتلاء السريع 
- اجعل مشروبات رمضان من العصائر الطبيعية بتقليل السكر أو بدونه وتناولها بعد الإفطار   
ـ قم بعمل نشاط حركي بسيط مثل المشي في المكان بعد الأكل 
ـ تناول الطعام والشراب بكميات معتدلة واستشعر إشارات الشبع وتوقف عن المزيد 
ـ حدد كميات قليلة من المقليات والمخللات ولا تتجاوزها 
ـ اجعل الحلويات الرمضانية بعد الجزء الثاني من الإفطار
- توقف عن الطعام حتى وجبة السحور واكتفي فقط بشرب الماء
 
 
نصائح هامة حول وجبات الافطار
نصائح هامة حول وجبات الافطار

 







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السحور

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