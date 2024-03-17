معهد التغذية يكشف نصائح مهمة حول وجبات الإفطار.. تفاصيل

كشف المعهد القومى للتغذية عن مجموعة من النصائح المهمة لوجبة إفطار سليمة وتضمنت النقاط التالية :-
ـ أسرع بتناول وجبة الإفطار مع سماع الأذان-
ـ يمكنك شرب الماء في درجة حرارة الغرفة أو تناول التمر
- قسم وجبة الإفطار على مرحلتين كي لا ترهق المعدة بالامتلاء السريع
- اجعل مشروبات رمضان من العصائر الطبيعية بتقليل السكر أو بدونه وتناولها بعد الإفطار
ـ قم بعمل نشاط حركي بسيط مثل المشي في المكان بعد الأكل
ـ تناول الطعام والشراب بكميات معتدلة واستشعر إشارات الشبع وتوقف عن المزيد
ـ حدد كميات قليلة من المقليات والمخللات ولا تتجاوزها
ـ اجعل الحلويات الرمضانية بعد الجزء الثاني من الإفطار
- توقف عن الطعام حتى وجبة السحور واكتفي فقط بشرب الماء
نصائح هامة حول وجبات الافطار
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