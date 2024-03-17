مصر والاتحاد الأوروبي يواصلان تعزيز الشراكة الاقتصادية لمواجهة التحديات

كتبت: هناء أبو العز

تركزت سياسة مصر الخارجية في السنوات الأخيرة على دعم استقرار المنطقة المحيطة بها، سواء في الشرق الأوسط أو في إفريقيا، وتعزيز مبادئ الاحترام المتبادل بين الدول، ويرى الاتحاد الأوروبي مصر كشريك محوري للاستقرار في الشرق الأوسط، وهذا يعكس تفهمه للدور الهام الذي تلعبه مصر في ضمان الاستقرار الإقليمي.

تركيز مصر على دعم استقرار المنطقة:

وتستمر العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في التطور والتقدم، حيث تمثل هذه العلاقات نموذجًا للشراكات البناءة التي تلبي احتياجات التنمية والاستقرار في المنطقة.

وتتعاون مصر والاتحاد الأوروبي على تعزيز الشراكة الاقتصادية لمواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، وذلك من خلال توجيه الجهود نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. تشهد هذه الشراكة تطورًا ملموسًا في إطار الشراكات البناءة التي تستند إلى التكامل والتعاون المستدام.

الدعم الاقتصادي والتنموي:

فمن الناحية الاقتصادية والسياسية، تعمل مصر على تعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يساهم في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي، وتتعامل مع التحديات الناجمة عن النزاعات وعدم الاستقرار في المنطقة.

ويعترف الاتحاد الأوروبي بالتحديات التي تواجهها مصر، ويقدم دعمًا إنمائيًا سنويًا يتراوح بين 1.7 إلى 2.0 مليار دولار، بالإضافة إلى مبادرات مبادلة الديون، واتفاقيات لتعزيز إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومع استمرار التحديات، تستمر مصر في بذل الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز التنمية الاقتصادية، مما يسهم في السيطرة على التدفقات غير الشرعية من المهاجرين وتجنب الأزمات الإنسانية والاقتصادية في أوروبا.

وتظل الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي عاملًا حيويًا في تحقيق الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة.

التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية

وتعتبر الطاقة مجالًا حيويًا للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعمل مصر على توفير جزء كبير من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال، ويتعاون الطرفان أيضًا في مجال الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير مشاريع لنقل الطاقة المتجددة إلى أوروبا.

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