اليوم السابع
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مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

الأحد، 17 مارس 2024 11:05 ص
مصرع طالبة وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية اسعاف ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقيت طالبة مصرعها، فيما أصيب 9 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص يستقلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة وسيارة أخرى بالطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود غشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول طابة بإحدى الجامعات الخاصة، جثة هامدة، وإصابة 9 طلاب آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص يستقلها عدد من طلاب إحدى الجامعات الخاصة وسيارة أخرى بالطريق الإقليمي في اتجاه مدينة العاشر من رمضان.
 
 






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