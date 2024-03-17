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مسلسل كامل العدد +1.. أسباب زيادة قشط الأطفال ومتى يكون علامة مرضية؟

الأحد، 17 مارس 2024 09:00 م
مسلسل كامل العدد +1.. أسباب زيادة قشط الأطفال ومتى يكون علامة مرضية؟ مسلسل كامل العدد +١
كتبت فاطمة خليل

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يناقش مسلسل كامل العدد +1 مشاكل الأمهات مع الأطفال حديثى الولادة ومن بين هذه المشكلات "القشط" أو الترجيع والتى تعاني منها ليلى، التي تقوم بدورها دينا الشربيني، في مسلسل كامل العدد +1، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة قشط الأطفال ومتى يدل على مشكلة صحية.
 
ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة من مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.
 
قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن القشط من المشاكل الشائعة بين حديثى للولادة وهو تدفق محتويات المعدة خارج الفم، مضيفا أن قشط الطفل مهما كان شديدا طالما يقوم الرضيع بإنتاج نفس كمية البول الطبيعية كل يوم فهذا يعني أنه قشط طبيعيا وليس مرضيا.
 
وأوضح أنه في معظم الحالات، يكون قشط الأطفال الرضع أمرًا طبيعيًا ولا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن إذا كان لون القشط أصفر يشير لعدوى في المعدة واللون الأخضر يشير لعدوك بكتيرية واللون الأبيض هو الطبيعي.
 
وأضاف أن كمية القشط الكبيرة قد تدل على مشكلة في الهضم أو حساسية غذائية أو عدوى، موضحا أن بجانب القشط الكثير يكون هناك علامات تدل على أن الطفل لديه مشكلة منها:
 
بكاء الطفل بشكل متكرر: قد يشير إلى ألم في المعدة أو مشكلة أخرى.
رفض الرضاعة: قد يشير إلى عدوى أو مشكلة في الهضم.
الإسهال: قد يشير إلى عدوى أو حساسية من الطعام.
الحمى: قد تشير إلى عدوى.
فقدان الشهية: قد يشير إلى مشكلة في الهضم أو عدوى.






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