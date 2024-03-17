اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية فى باحاته بحماية شرطة الاحتلال

الأحد، 17 مارس 2024 12:15 م
مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية فى باحاته بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى - أرشيفية
أ ش أ

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وواصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى.

ونفذت مجموعات المُستوطنين جولات استفزازية في ساحات الحرم برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الذين تعمدوا إبعاد من سمح لهم من المواطنين دخول الأقصى عن مسار الاقتحامات للمستوطنين الذين تلقوا الشروح عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وقبالة مصلى قبة الصخرة قبل أن يغادروا المكان من جهة باب السلسلة.

 







المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلى

قبة الصخرة

المستوطنين الإسرائيليين




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