مرصد الأزهر: جنوب أفريقيا تجدد دعوتها لوقف فوري لإطلاق النار بغـزة

كتب لؤى على

جدد وزير العمل الجنوب إفريقى ثولاس نكسيسى، دعوة بلاده لوقف فورى لإطلاق النار وتقديم مساعدات إنسانية عاجلة فى قطاع غزة، داعيًا المجتمع الدولى إلى التحرك بسرعة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطينى.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه الوزير نكسيسى في الدورة 350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن الأزمة العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غـزة، بحسب وكالة أنباء جنوب إفريقيا الحكومية؛ حيث أعرب الوزير عن قلق بلاده البالغ إزاء الوضع المزري بالقطاع، مسلطًا الضوء على التأثير الكبير للعملية العسكرية الصهيونية على الاقتصاد وسلامة المواطنين في غزة خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأضاف أن جمهورية جنوب إفريقيا لديها شواهد مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني على أيدي قوات الكيان الصهـيوني الغاصب، إذ يتم انتهاك حقوقه الإنسانية الأساسية، بما في ذلك حقوق العمل، وتهديد وجوده وقال نكسيسي: "هناك حاجة [عاجلة] لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية لمعالجة المجاعة والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسـطـينيون في غزة".

وحث نكسيسي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، التي أعلنت أنها ستوقف تمويل العمل الإنساني الذي تقوم به بعض وكالات الأمم المتحدة في غزة، على إعادة النظر في قرارها.