محافظ قنا يشهد الاحتفال باليوم السنوى للأزهر الشريف.. صور

عبر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في كلمته عن فخره واعتزازه بمشاركته احتفالية، مرور 1048 عاما هجريا على افتتاح الجامع الأزهر الشريف، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم، فهو منارة العلم والعلماء على مدار أكثر من ألف عام ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علمائه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في أرجاء الدنيا كافة.

وأضاف الداودي أن الأزهر الشريف لم يقتصر دوره علي الدور الدعوي والتعليمي فحسب، بل امتد إلي العديد من المبادرات المجتمعية ذات البعد الانساني ، ولعل أبرزها تنظيم القوافل الطبية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة مجانا للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم.

وقال الشيخ تاج الدين أبوالوفا، مدير عام منطقة قنا الأزهرية، إن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني ونشر الدين السمح، ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي لتحقيق الوحدة والتآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض.

كما ألقي قيادات الوعظ بالأزهر، وممثل الكنيسة كلمات، تحدثوا فيها حول أهمية الأزهر الشريف وتاريخه ومكانته العالمية، و التعريف بتاريخ الجامع الأزهر، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة، وأبرز شيوخه وعلمائه، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا، كما تحدثوا عن دور الأزهر كجامع وجامعة في الحفاظ على صحيح الدين ونشر العلوم التطبيقية.

وفي الختام قدم الشيخ تاج الدين أبو الوفا، درع الأزهر لمحافظ قنا تقديرًا لجهوده في التعاون مع منطقة الأزهر ، كما تم تكريم الفائزين بالمركز الثانى في مسابقة اوائل الطلاب على مستوى المناطق الازهرية بجمهورية مصر العربية.