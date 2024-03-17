محافظ سوهاج يشهد احتفال المنطقة الأزهرية باليوم السنوى للأزهر.. صور

شهد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم الأحد، احتفال منطقة سوهاج الأزهرية باليوم السنوى للأزهر الشريف، والذى يواكب الإحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف الموافق السابع من رمضان من كل عام، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، والدكتور أحمد حمادى رئيس منطقة سوهاج الأزهرية، وعلاء زيدان رئيس النقابة بسوهاج، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والقيادات التنفيذية، ورجال وشيوخ الأزهر الشريف والأوقاف، وممثلى الكنيسة.

وشارك الإحتفالية عميد كلية الدراسات الإسلامية وتحدث عن دور علماء الأزهر في السلم والحرب ومدير منطقة الوعظ بسوهاج وتحدث عن دور الازهر في نشر الفكر الإسلامي وتصحيح المفاهيم المغلوطة وتحدث الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف عن الدور المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف وتحدث القمص كيرلس فهيم ممثل بيت العائلة بسوهاج والتعاون بين الأزهر والكنيسة عامة وفى المحافظة بشكلا خاص وتحدث الدكتور نور الرمادى مسؤل أروقة الأزهر عن دور أروقة الأزهر في نشر العلوم الشرعية والعربية وتحفيظ القرات وتعليم أحكامه عبر التاريخ، كما تحدثت نجاة أوسديرة واعظة بالأزهر الشريف عن دور المرأة في الازمات والحروب، والشيخ رمضان شعيب مسؤل المنظمة العاملية لخريجى الأزهر الشريف عن دور الازهر في رعاية الطلاب الوافدين في الجوانب العملية والثقافية والإجتماعية

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها تحدث رئيس المنطقة الأزهرية وعدد من الحضور حول دور الأزهر الشريف فى نشر الرسالة الوسطية للإسلام، ونشر العلم بالداخل والخارج، ودوره فى إنجاز المصالحات والقضاء على الخصومات الثأرية، ودعم المرأة، ودور أروقة الأزهر فى نشر العلوم العربية وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه، والتعاون المشترك بين الأزهر والمحافظة، كما تم عرض فيلم وثائقى عن الأزهر الشريف وعلماؤه، واختتم الاحتفال بفقرات الإنشاد الدينى والمديح.

وهنأ محافظ سوهاج جميع الحضور والمنتسبين للأزهر الشريف باليوم السنوى للأزهر، والذى يواكب الإحتفال بذكرى تأسيس الأزهر الشريف الموافق السابع من رمضان من كل عام مؤكدا على أهمية دور الأزهر الدينى والعلمى، والاجتماعى، والتوعوى، مشيرا إلى المكانة المرموقة للأزهر الشريف فى الداخل والخارج، ودوره فى نشر الرسالة الوسطية للدين الإسلامى، لافتا إلى دور الأزهر الشريف فى إنشاء بيت العائلة، وبيت الزكاة والصدقات المصرى، لمساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء مرصد الأزهر باللغات الأجنبية، للتصدى للفكر المتطرف ومواجهته بكل اللغات.