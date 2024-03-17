اليوم السابع
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محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال الأيتام.. صور

الأحد، 17 مارس 2024 09:38 م
محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة على الأطفال الأيتام.. صور محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة
أسوان - عبد الله صلاح

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حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على زيارة دار الرعاية الاجتماعية للبنين، اليوم، الأحد، وتوزيع الحلوى والشيكولاتة عليهم، لإدخال البهجة عليهم بمناسبة شهر رمضان المبارك.
 
كما اطمأن المحافظ على المضبوطات التى تم مصادرتها فى الحملة المفاجئة الصباحية التى قادها، والتى وجه بإيداعها لدور رعاية الأيتام، مكلفاً مدير مديرية التضامن الاجتماعي محمد يوسف بتوزيعها على مختلف دور رعاية الأطفال من البنين والبنات بعدالة كاملة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها عليهم.
 
وشدد اللواء أشرف عطية، على مسئولى الوحدة المحلية بضرورة إيداع أى مضبوطات يتم ضبطها فى مختلف الحملات بدور رعاية الأيتام، ويتم توثيقها بالصور وتسجيلها بشكل مدقق كإجراءات فورية لردع أى إشغالات أو تجاوزات، وحتى يتسنى تحقيق السيطرة الكاملة على هذه المضبوطات وتوصليها لمستحقيها.
 
وتفقد أشرف عطية، أيضاً حملة "إفطار صائم"، والتى ينفذها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، ومن بينها مؤسسة مصر الخير لإفطار 500 صائم يومياً.
 
جانب من جولة محافظ اسوان
جانب من جولة محافظ اسوان

محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة (2)
محافظ أسوان يوزع الحلوى والشيكولاتة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

 







اسوان

الاطفال الايتام

دار الرعاية الاجتماعية للبنين

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