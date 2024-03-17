اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 03:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم.. صور

الأحد، 17 مارس 2024 03:15 م
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم.. صور محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، الأحد، حملة مفاجئة لإزالة التعديات والإشغالات بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ، والتى تم نقلها إلى مدينة أسوان الجديدة، تأكيداً لهيبة الدولة وللحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

 
جاء ذلك بعد محاولة البعض إستغلال المنطقة المحيطة فى إقامة كافتيريات ومحلات غير مرخصة مما أدى إلى تعدد الشكاوى الجماهيرية من المواطنين للمحافظ عبر مختلف وسائل التواصل ، وهو الذى لاقى إستجابة فورية من اللواء أشرف عطية بإقتحام المشكلة على أرض الواقع وإزالة كافة أسبابها بشكل جذرى.
 
وشدد محافظ أسوان، على إستكمال أعمال الإزالة الفورية لكافة المبانى المخالفة ، ورفع الإشغالات والمخلفات والتراكمات ، ومصادرة المضبوطات المتنوعة وإيداعها بدور رعاية الأيتام ، مع توقيع الغرامات الفورية والمصادرة لأى سيارات متواجدة بالمنطقة بشكل عشوائى.
 
وكلف محافظ أسوان، مدير الطرق بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية لإقامة باركنج حضارى لإنتظار السيارات بشكل جمالى وراقى بمحيط مبنى مديرية الأمن القديم ليستوعب كافة المركبات ، ومنع أى تكدس أو عشوائية على كورنيش النيل.
 
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (1)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (1)

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (2)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (2)

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (3)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (3)

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (4)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (4)

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (5)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (5)

محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (6)
محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات (6)
 

 







اسوان

مبنى مديريه امن اسوان القديم

ازاله تعديات

اشغالات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة