اليوم السابع
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محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس حى الصداقة الجديدة والنواب

الأحد، 17 مارس 2024 04:16 م
محافظ أسوان يقرر استبعاد رئيس حى الصداقة الجديدة والنواب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، استبعاد رئيس حى الصداقة الجديدة، ونوابها من منصبهم وذلك على خلفية حزمة الشكاوى العديدة من المقيمن بهذا الحى من الأهالى من تدنى مستوى النظافة العامة، وزيادة التراكمات والمخلفات، مع عدم التعامل الفوري مع أى تعديات للمحلات، والتدخل السريع مع أى مشاكل تنجم فى خطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.
 
وكلف اللواء أشرف عطية، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لكافة هذه الشكاوى، ورصدها من أرض الواقع، لسرعة التدخل والتعامل، ووضع الحلول الجذرية لها.
 
وأكد المحافظ، فى بيان صحفى، أنه لن يسمح باستمرار أى مسئول متقاعس فى موقعه حيث سيتم استبعاده فى حالة عدم نزوله الشارع والتعامل مع التحديات والمشاكل اليومية ، وخاصة النظافة العامة وتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية من الإشغالات والباعة الجائلين بإعتبار ذلك هو المعيار الأساسى لتقييم أداء مسئولى المحليات، وبما يحقق جودة الخدمات المقدمة ، ويساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن الأسوانى على أكمل وجه.






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