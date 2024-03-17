محافظة أسوان: 97% نسبة إنهاء مشروع محور خزان أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الاجتماع التنسيقى بشأن نهو الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل، وتحديد التقاطعات المتعددة للمحور مع الطرق الداخلية لتحقيق السيولة المرورية، مع إزالة العوائق وتلافى الملاحظات تمهيداً للإفتتاح الرسمى لهذا المشروع الحيوى.

وتجازت نسبة تنفيذ المشروع 97 %، وبتكلفة 1.7 مليار جنيه، ويصل طول المحور إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 مترا، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، ويتكون من 2 كوبرى ونفق ، لافتاً إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبري أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور، وبطول 671 متر وبأطول فتحة ملاحية تصل إلى 182 مترا.

وأثناء الإجتماع الذى حضره الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، فضلاً عن المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، ومسئولى الجهات التنفيذية، شدد اللواء أشرف عطية على أهمية الإهتمام باللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى، وزيادة المسطحات الخضراء، وتنفيذ سياج شجرى عقب توفير مصدر للمياه لتحقيق الإستدامه له، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها ، وكاميرات المراقبة وفقاً لرؤية وفكر راقى.