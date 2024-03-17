لمرضى الكلى كيف تصوم رمضان دون مضاعفات صحية

كتبت إيناس البنا

قد تعانى بعض فئات المرضى خلال شهر رمضان من عدم القدرة على الصيام، أو الصوم بمحاذير طبية لضمان عدم التأثير على صحتهم، من بينهم مرضى الكلى.

وحسب موقع بولد سكاى نعرض فيما يلى أبزر النصائح لمرضى الكلى أثناء الصيام في رمضان.

1. يجب على المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن (CKD) مراقبة وزنهم وضغط الدم لديهم يوميًا.

2. يجب على مرضى السكري المصابين بأمراض الكلى مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام، فهم معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم بشكل خطير (يسمى نقص السكر في الدم) بسبب الصيام وأمراض الكلى.

3. يجب على المرضى الذين يعانون من مرض الكلى المزمن المتقدم مراقبة نسبة الكرياتينين والكهارل (الصوديوم والبوتاسيوم) مرة واحدة على الأقل في الأسبوع أثناء الصيام.

احتياطات عامة يجب عليك اتخاذها خلال أيام الصيام

- تناول السوائل

شرب السوائل حسب نصيحة الطبيب في غير ساعات الصيام للوقاية من الجفاف، قد يزيد طبيبك كمية السوائل التي تتناولها خلال أيام الصيام.

- النظام الغذائي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا أثناء السحور والإفطار يتضمن التوازن الصحيح بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، قلل من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والتي تحتوي على الكثير من الملح، وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل العصائر وبعض الفواكه والخضروات ذات الأوراق الخضراء، والأطعمة الغنية بالفوسفور مثل منتجات الألبان والبذور واللحوم إذا كنت تعاني من مرض الكلى المزمن.

- ضبط توقيت تناول الأدوية

ناقش مع طبيب أمراض الكلى الخاص بك كيفية ضبط توقيت تناول جميع أدويتك بحيث تكون مرتين يوميًا أثناء السحور والإفطار، إذا كنت بحاجة إلى تناول الأدوية أكثر من مرتين في اليوم - فلا يجب عليك الصيام.

- جدول غسيل الكلى

إذا كنت تخضع لغسيل الكلى الدموي أو البريتوني، فمن الأفضل تجنب الصيام، بعد المناقشة مع طبيبك، إذا قررت الصيام، فسوف تحتاج إلى تنسيق جلسات العلاج الخاصة بك في ساعات الإفطار حيث يكون المرضى عرضة لانخفاض نسبة السكر في الدم وانخفاض ضغط الدم أثناء غسيل الكلى وسيحتاجون إلى تناول طعام أو أدوية طارئة لنفس المشكلة. يمكن أن يساعدك طبيب الكلى في جدولة جلساتك وضبط كمية السوائل التي تتناولها. يمكن التخطيط للصيام خلال أيام عدم غسيل الكلى فقط.

- النشاط البدني

التقليل من النشاط البدني خلال ساعات الصيام للوقاية من الجفاف والحفاظ على الطاقة.

- حصوات الكلى

يجب على المرضى الذين يعانون من حصوات الكلى التأكد من شرب الماء الكافي خلال ساعات الإفطار وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأوكسالات والملح.