لست البيت فى رمضان.. 5 نصائح الحصول على وزن صحي في المنزل

كتبت إيناس البنا

تعتبر فقدان الوزن مهمة صعبة بالنسبة لبعض النساء، فقد تساهم عدة أمور في زيادة وزن النساء بشكل خاص منها عادات الأكل السيئة، أو ارتفاع التمثيل الغذائي الوراثي، أو عدم كفاية تناول العناصر الغذائية

تعتمد قدرة الشخص على فقدان الوزن أو زيادة الوزن بسرعة على جسمه والتمثيل الغذائي والنظام الغذائي والروتين اليومي، قد يكتسب بعض الأشخاص الوزن بسرعة كبيرة ولكنهم لا يتمكنون من إنقاص الوزن، بينما من ناحية أخرى، قد يجد آخرون صعوبة متزايدة في اكتساب وزن صحي.

وفقا لموقع هيلث سايد فأن عدم القدرة على اكتساب وزن صحي يرجع إلى عملية التمثيل الغذائي الجيدة التي يرثها الإنسان عادةً وراثياً، وعادات صحية. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يكتسبون الوزن لأنهم لا يأكلون ما يكفي.

وفيما يلى بعض الاقتراحات التالية التي قد تساعد النساء بشكل خاص في فقدان الوزن