لست البيت فى رمضان.. 5 نصائح الحصول على وزن صحي في المنزل

تعتبر فقدان الوزن مهمة صعبة بالنسبة لبعض النساء، فقد تساهم عدة أمور في زيادة وزن النساء بشكل خاص منها عادات الأكل السيئة، أو ارتفاع التمثيل الغذائي الوراثي، أو عدم كفاية تناول العناصر الغذائية
تعتمد قدرة الشخص على فقدان الوزن أو زيادة الوزن بسرعة على جسمه والتمثيل الغذائي والنظام الغذائي والروتين اليومي، قد يكتسب بعض الأشخاص الوزن بسرعة كبيرة ولكنهم لا يتمكنون من إنقاص الوزن، بينما من ناحية أخرى، قد يجد آخرون صعوبة متزايدة في اكتساب وزن صحي.
وفقا لموقع هيلث سايد فأن عدم القدرة على اكتساب وزن صحي يرجع إلى عملية التمثيل الغذائي الجيدة التي يرثها الإنسان عادةً وراثياً، وعادات صحية. ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص لا يكتسبون الوزن لأنهم لا يأكلون ما يكفي.
وفيما يلى بعض الاقتراحات التالية التي قد تساعد النساء بشكل خاص في فقدان الوزن
ممارسة تدريب القوةتدريب القوة يعمل العجائب لكل من فقدان الوزن وزيادة الوزن، هذا يعني أنك تقوم بتدريب عضلاتك والتي سيساعد جسمك على بناءه أكثر فأكثر، وبدلاً من اكتساب الدهون، ستكتسب وزنًا عضليًا وهو أمر مهم جدًا للجميع.
تناول المزيد من البروتين كل يومإذا كنت تحاولين زيادة الوزن، يجب عليك تناول المزيد والمزيد من البروتين كل يوم، تساعدك البروتينات على بناء العضلات بشكل أسرع وهذا سيزيد من وزنك وكذلك قوتك وقدرتك على التحمل، فالبروتين ضروري أيضًا قبل وبعد التمرين لأنه يساعد العضلات على التعافي.
زيادة عدد الوجباتربما لا تتناول وجبات كافية، إذا كان لديك معدل تمثيل غذائي مرتفع وراثيا، فيجب عليك زيادة عدد الوجبات التي تتناولها يوميا، من 4 وجبات يجب عليك التبديل إلى 5 أو 6 وجبات خفيفة وصغيرة مع تجنب الأطعمة السريعة أو المصنعة أو المقلية. قم فقط بتضمين الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين والألياف والتي ستساعدك على اكتساب وزن صحي.
شرب عصير مغذيتحتوي العصائر على الحليب والكثير من الفواكه والكريمة ومسحوق البروتين إذا لزم الأمر، هذا مشروب ممتاز لتعزيز الطاقة والحث على زيادة الوزن الصحي. علاوة على ذلك، فإنه سيمنح جسمك أيضًا دفعة من جميع الفيتامينات الصحية التي يحتاجها.
لا تتخطى الوجباتتخطي الوجبات هو أسوأ شيء يمكنك القيام به عندما تحاول الحصول على وزن صحي، عدم تناول الطعام أو تناول الطعام في وقت متأخر سيؤدي إلى فقدان الوزن وفقدان العضلات والتعب والإرهاق وفقدان القدرة على التحمل طوال اليوم.
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