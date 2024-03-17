لجنة الانتخابات الروسية: نسبة إقبال الناخبين فى انتخابات الرئاسة 60% حتى الآن

كتب محمد عبد العظيم

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن نسبة إقبال الناخبين على التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 60% حتى الآن، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

وكان الرئيس بوتين دعا، في كلمة خاصة للشعب، جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.