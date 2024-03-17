لجنة الانتخابات الروسية: إجمالي إقبال الناخبين بلغت الرقم القياسي لـ2018

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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، أن إجمالي إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2024 بلغت الرقم القياسي لعام 2018.

وأوضحت لجنة الانتخابات - في بيانات نشرتها على موقعها الإلكتروني، اليوم /الأحد/، بحسب ما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أن نسبة إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع بلغت حتى ظهر اليوم 66.07%، فيما بلغت نسبة التصويت الإلكتروني حوالي 6.89% من الناخبين الروس في جميع أنحاء البلاد، بينما كانت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 قد بلغت 67.54%.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا إنه "تم حظر حوالي 280 ألف هجوم ضار موزع لحجب خدمة نظام التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت في الانتخابات الرئاسية الروسية.. وتم حظر جميع الهجمات من خلال أنظمتنا الداخلية لأمن البيانات وحماية البيانات، لقد تعاملنا مع الأمر حتى الآن، وسنفعل ذلك مع استمرار الانتخابات، ليس هناك شك في ذلك".

ويتنافس أربعة مرشحين في أول انتخابات رئاسية في روسيا تستمر ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024، وهم: الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وليونيد سلوتسكي مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي، ونيكولاي خاريتونوف مرشح الحزب الشيوعي للاتحاد الروسي، وفلاديسلاف دافانكوف مرشح حزب "الناس الجدد".