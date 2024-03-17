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بقيمة 7.4 مليار يورو..

لاتروبيان الفرنسية: الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقية شراكة جديدة

الأحد، 17 مارس 2024 02:01 م
لاتروبيان الفرنسية: الاتحاد الأوروبي ومصر يوقعان اتفاقية شراكة جديدة اورسولا فون دير لاين
كتبت: هناء أبو العز

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 نشرت صحيفة لا تروبيون  الفرنسية، خبرًا حول توقيع الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأحد  اتفاقية شراكة بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر.
 
 وقال مسؤول أوروبي للصحيفة،  إن الاتحاد الأوروبي سيوقع الأحد المقبل اتفاقية شراكة بقيمة 7.4 مليار يورو مع مصر  وتفصيلاً، يتضمن  خمسة مليارات يورو ، منها مليار تدفع قبل نهاية عام 2024، و1.8 مليار من الاستثمارات، و400 مليون من المساعدات للمشاريع الثنائية، و200 مليون من للبرامج المتعلقة بقضايا الهجرة  .
 
وسيتم خلال الزيارة  توقيع هذا الاتفاق في القاهرة  مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب خمسة رؤساء دول وحكومات أوروبية.
 
 وقال المسؤول الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي يريد التعاون في مجالات الطاقة، وبشكل خاص في مجال الغاز الطبيعي المسال، للابتعاد أكثر عن الغاز الروسي،  لكن بروكسل تريد أيضًا العمل مع مصر في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود، لا سيما الحدود الجنوبية.
 






اوروسولا فون دير لاين

اتفاقية مع الاتحاد الاوروبى

التعاون التجارى مع الاتحاد الاوروبى




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