قنصلية روسيا بالإسكندرية تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات بلادهم

الإسكندرية أسماء على بدر

فتحت قنصلية روسيا بالإسكندرية ، أبوابها للإدلاء بأصوات الجالية فى الانتخابات الرئاسية الروسية، تحت إشراف كارين فاسليان قنصل عام روسيا بالإسكندرية.

وقالت الروسية ناتاليا سفيتلوفا ، أحد الروسيات المتزوجه من قاضى مصرى، أن المرشح الرئيس فلاديمير بوتين يمثل بالنسبة لى وللشعب الروسى معانى الأمل والثقة في المستقبل وسط الصراعات العالمية، وأننى أشعر بالفخر والامتنانلكونه صنع لروسيا مستقبلاً عظيماً وسط التحديات الهائلة التى تواجهها الأمة الروسية، فضلاً عن أنه يتفهم اهتمامات الناس العاديين، وكل أنشطته تلبي مصالحهم لتحقيق النجاح في الحياة , وأن الزعيم بوتين هو الذي أحيا قطاعات الاقتصاد الروسي للتقدم واكتسبت زخماً اقتصادياً غير مسبوق ،على الرغم من ضغوط العقوبات، إلا أن بلادى روسيا تواصل المضي قدماً ونجاحاً."

وأكدت سفيتلوفا، أن التصويت واجب سياسى وعمل مدنى مهم للغاية، والناخبين يمارسون حقهم في التصويت بالنزاهة الكاملة للثقة في المستقبل المشرق لمواطنى روسيا فى كل بقاع الأرض، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادى، والذي يحدده الوعي الذاتي الوطني والأهداف الجماعية، وفى بلادى الثانى مصر أشعر بالفخر تجاه بلادى روسيا وبالزعيم الملهم فلاديمير بوتين، وهذا هو التأثير المستمر للتوحيد حول العلم الروسى فى أى مكان بالعالم.

وأشارت سفتيلوفا قائلة: أننى مقيمة فى مصر من 9 سنوات منذ زواجى من القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ، وقد شعرت خلال فترة إقامتى فى مصر بالأمن والأمان، مما شجعنى على الإقامة الدائمة بها ، وأن دور المرأة في الثقافة الروسية والحضارة يتزايد أهميته أمام التحديات العالمية، والقيم العائلية التقليدية لها مكان الصدارة بالنسبة للمجتمع الروسي بأكمله، وهذه القيم بمثابة الدعم المعنوى الحقيقى للحاضر والمستقبل الأفضل لروسيا العظمى.

واختتمت أعرب عن تقديرى للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمواجهته بحزم الجماعات الإرهابية خاصة فى سيناء لتحقيق الحياة الاَمنة لكل المقيمين على أرض مصر، وقد نال زوجى جزء من التهديد بالاغتيال ونحظى بالأمان، وهو دور متزايد الأهمية باليقظة طوال الوقت، مما يبعث على الطمأنينة مع شعوب العالم خاصة روسيا، وأيضاً التعاون مع بلادى روسيا فى العديد من المجالات، كما أشعر بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين الذى يقود روسيا إلى النصر العام بتغيير موازين القوى العالمية فى وجه الظلم الدولى لتحقيق العدالة الدولية المفقودة.