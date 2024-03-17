اليوم السابع
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قمة مصرية أوروبية اليوم لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة

الأحد، 17 مارس 2024 10:22 ص
قمة مصرية أوروبية اليوم لترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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صرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القاهرة تستضيف اليوم الأحد 17 مارس 2024 قمة مصرية أوروبية، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.






مصر

الاتحاد الاوروبي

رئاسة الجمهورية

ترفيع العلاقات بين مصر واوروبا

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