اليوم السابع
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فوز طالبتين من دمياط بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر"

الأحد، 17 مارس 2024 11:13 م
فوز طالبتين من دمياط بالمركز الأول على الجمهورية فى مسابقة "فنى مبتكر" محمد رمضان غريب وكيل التربية والتعليم بدمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن محمد رمضان غريب، وكيل التربية والتعليم بدمياط، عن فوز الطالبتين فيروز أحمد عبد الشافي، وإيمان سمير شهيب، بمدرسة الفندقية برأس البر لفوزهما بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة فني مبتكر للتعليم الفني، متمنياً لهما كل التوفيق والسداد.
 
يذكر أن مسابقة فني مبتكر هي مسابقة سنوية تم إطلاقها عام 2018، وهى أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار مخصصة لطلاب التعليم الفني، وتقام المسابقة بالتعاون مع مشروع قوى العاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
 
 






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