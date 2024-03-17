فلسطين: تهديدات نتنياهو باجتياح رفح تحدي للمجتمع الدولي

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بدورها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواصلة بتوسيع حرب الإبادة واجتياح رفح، تحد سافر للمجتمع الدولي عامة وللإدارة الأمريكية بشكل خاص فيما يتعلق بالمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، كما أن هذه التصريحات تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن أهداف نتنياهو المزعومة للحرب باتت واضحة طيلة 163 يومًا من العدوان، حيث تتركز على المدنيين الفلسطينيين وقتلهم ودفعهم للهجرة بعد أن حول كامل قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للسكن بالمعنى الشامل للكلمة، حيث شاهد العالم كيف أمعنت إسرائيل في استهداف المدنيين وخلقت كارثة إنسانية حقيقية في صفوفهم بثقافة وعقلية الانتقام والعنصرية.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة الإسرائيلية ومراكز صنع القرار فيها أصيبت بالعمى المطلق ولم يعد لديها ما تقوله من الناحية السياسية واختارت استكمال إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرض وطنه.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن خطاب نتنياهو يجب أن يزيد العالم إصرارا وجرأة على وقف الحرب بجميع أشكالها انتصارا للقانون الدولي ومصداقية الأمم المتحدة وإنسانية الإنسان.