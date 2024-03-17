فطارك بأسعار مخفضة.. وجبات متكاملة بأيادى طلاب المدارس الفندقية بالجيزة

كتبت - مرام محمد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تقديم أبناء تعليم الجيزة من المدارس الفندقية وجبات متكاملة بأسعار تنافسية وبخدمة متميزة خلال شهر رمضان، وذلك من خلال منافذ البيع المخصصة لها بالمحافظة، بحيث تكون الخدمة بنظام رسم الخدمة فقط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وتحت إشراف عام الدكتورة صفاء القزاز مدير عام التعليم الفني، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها إن ذلك يأتي للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، والمساهمة في الحد من الغلاء، وطبقًا للقرار الوزاري 290، الذى ينص على تسليط الضوء على التعليم الفنى وإتاحة الفرصة له بتعزيز رأس المال وإقامة مشروعات صغيرة ومشاركة أبنائه فى كافة الإصلاحات والمنتجات.

وأضافت المديرية أنه تم فتح منافذ البيع بمختلف مناطق محافظة الجيزة، والبيع بأسعار جيدة وذات نوعية جيدة وخدمة ممتازة، تيسيرًا على أهالي محافظة الجيزة، ورفع العبء عنهم، وتقديم وجبات إفطار في رمضان بأسعار مخفضة وتنافسية وذات قيمة غذائية عالية.

ولفتت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى دعم التسويق الإلكتروني من خلال الإعلان عن الوجبات وأسعارها على صفحة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، مضيفة أن قيمة السعر تحدد حسب الوجبات المطلوبة.

وأشارت المديرية تلقيها طلبات تفوق التوقعات لتصنيع وجبات إفطار صائم وكعك العيد، مؤكدة العمل على قدم وساق تحت إشراف أمهر الطهاة بجميع مدارس التعليم الفندقي، والعمل على تذليل كافة العقبات لإنجاح المشروع.