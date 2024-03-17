طقس الشرقية غائم مع تحسن فى درجات الحرارة.. فيديو

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قدم اليوم السابع بثا مباشرا عن حالة الطقس بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، وتشهد المحافظة طقسا شتويا غائما، وتحسن بدرجات الحرارة وسجلت درجات الحرارة بها العظمى 23 والصغرى 14 درجة، ونسبة سقوط أمطار 0%، ونسبة الرطوبة بالمحافظة بلغت 47 % والرياح 23 كم/ ساعة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم عمل غرفة عمليات بمحافظة الشرقية لمتابعة أحوال الطقس وغرف عمليات أخرى برئاسة المراكز لمتابعة الطقس وخروج سيارات لشفط المياه من الشوارع والعمل على إعادة الحياة لطبيعتها فى اسرع وقت ممكن.

وأضاف أن لجان من الكهرباء والمحليات فحصت جميع أعمدة الإنارة بالمدن والقرى والنجوع وقامت بتغيير التالف منها وتغيير الأسلاك المكشوفة إلى أسلاك معزولة لعدم صعق المواطنين حال هطول الأمطار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والصحراء الغربية .

كما يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال ووسط الصعيد ، تكون خفيفة إلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد أيضا .

ومتوقع اليوم أيضا نشاط رياه على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 15، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى.