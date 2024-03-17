ضبط مخدرات بقيمة 700 ألف جنيه في حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عناصر تشكيل عصابى بدمياط بقصد الإتجار، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة متجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم بدائرة القسم .. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 75 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – بندقية آلية – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات – ميزان حساس) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (700 ألف جنيه ) تقريباً.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة ، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد والأندية ومراكز الشباب والمقاهى والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت عن ضبط (59) قضية متنوعة ، بإجمالى عدد (72) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (62,305 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين وزنت (6,655 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت (5,250 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,500 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (500 جرام)، و (46) قرص مؤثر – 500 أمبول، و(100) قرص ترامادول، وتنفيذ (39) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط ( مبلغ مالى - سيارتين – 7 دراجات نارية – 68 هاتف محمول – 23 قطعة سلاح أبيض –3 ميزان حساس).