شراكة محورية للاتحاد الأوروبى مع مصر لتنويع واستقرار إمدادات الغاز

كتبت -مروة الغول

مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال بشكل أكبر وتعميق أسواق الغاز الطبيعي المسال الأوروبية المتوسطية، فإن الاتحاد الأوروبي يدرك دور مصر المتنامي لتصبح مركزا إقليميا للغاز الطبيعي، وعليه فإن الاتحاد الأوروبي يمكنه الاعتماد على هذه الشراكة التي تعد محورية في جهود الاتحاد الأوروبى لتنويع واستقرار الإمدادات لمواطنيه، وذلك فإن بناء شراكات جديدة مع مصر يعد أمرًا أساسيا في الوقت الذي يبتعد فيه الاتحاد الأوروبي عن إمدادات الغاز من موسكو، وبالإضافة إلى تعزيز الشراكة الحالية مع مصر.

وتصدرت تركيا قائمة الوجهات المستقبلة الصادرات وشحنات الغاز المسال المصري من محطة دمياط بحصة حوالي 27 ثم جاءت إسبانيا بحصة حوالي 21% وهولندا بحوالي 9% وكوريا الجنوبية بحوالي 6% وفرنسا بحوالي 8% وتوزعت الحصة المتبقية على عدة أسواق أخرى.

واستحوذت الأسواق الأوروبية مجتمعة بما فيها المملكة المتحدة وتركيا على نحو حوالي أكثر من 82% من إجمالي صادرات محطة دمياط للإسالة خلال العام الماضي .