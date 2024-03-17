اليوم السابع
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الأحد، 17 مارس 2024 05:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سوريا تحمل الأمم المتحدة مسئولية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

الأحد، 17 مارس 2024 05:03 م
سوريا تحمل الأمم المتحدة مسئولية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها بشار الاسد
أ ش أ

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سوريا تؤكد ضرورة تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، ضرورة قيام الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها إزاء وقف انتهاكات السيادة السورية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم /الأحد/ بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، حيث بحثا التعاون القائم بين سوريا والأمم المتحدة والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للأمم المتحدة ومكاتبها في سوريا بما في ذلك مكتب المبعوث الخاص.

وأشار المقداد إلى جهود الحكومة السورية في تحسين الوضع الإنساني في البلاد وتحقيق التعافي.

من جانبه، أكد بيدرسون ضرورة احترام كل الأطراف ذات الصلة لسيادة ووحدة أرض وشعب سوريا، مشددا على أهمية تنفيذ جميع الدول لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع سوريا.

 







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