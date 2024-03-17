سفارة سنغافورة بالقاهرة تساعد فى إعداد 20 ألف طرد غذائى مساعدات لغزة

كتبت رباب فتحى

قال بيان من السفارة السنغافورية بالقاهرة اليوم، إن منظمة ميرسي ريليف السنغافورية وصلت إلى القاهرة فى 15 مارس وأعدت أكثر من 20 ألف طرد غذائي لتوزيعها على 800 أسرة في غزة.

وشارك كيني تان، نائب رئيس البعثة بسفارة جمهورية سنغافورة في القاهرة، فى جهود التحضير تأكيدا على التزام بلاده بهذه المهمة الحاسمة.

وتوجه أعضاء المنظمة من القاهرة إلى الإسماعيلية لتعبئة صناديق المساعدات ليتم تسليمها إلى غزة عبر حدود رفح.

وتبلغ قيمة كل طرد غذائي 25 دولارًا أمريكيًا (33 دولارًا سنغافوريًا) ويتضمن أكثر من 30 عنصرًا أساسيًا مثل السكر والأرز وزيت الطهي والبسكويت والتمر.

وتكفى هذه المواد الأساسية احتياجات عائلة لمدة أسبوع. كما يتم توفير مناديل مبللة وفوط صحية للنساء.

وقال القائمون على المنظمة السنغافورية "نرسل هذه الصناديق برا بمساعدة الشركاء اللوجستيين هنا. إن وجودنا هنا هو التأكد من أن عمليات التسليم تتم كما هو مقرر وأن العائلات تتلقى الصناديق، وهو ما أصبح ممكنًا بفضل كرم الجمهور السنغافوري".

بالإضافة إلى توزيع صناديق الطعام، تنظم منظمة ميرسى ريليف وجبات إفطار للاجئين الفلسطينيين في مصر.

وقال البيان إن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها المنظمة بتقديم المساعدات الإنسانية خلال الصراع الدائر.

وفي يناير، قدمت المنظمة سبع شاحنات محملة بالأغذية ومستلزمات النظافة للفلسطينيين في رفح. ومن المقدر أن يستفيد من هذا الجهد حوالي 22000 شخص.

وهناك حوالي مليون فلسطيني يبحثون حالياً عن مأوى في رفح.

وكانت أرسلت القوات الجوية لجمهورية سنغافورة طائرتين و69 فردًا لتقديم المساعدات الإنسانية.