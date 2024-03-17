زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة

كتبت: هناء أبو العز

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وخاصة في قطاع الطاقة والاستثمارات، وتأتي هذه الزيادة في التعاون في إطار مبادرات لتعزيز التنمية الاقتصادية والمساعدات الاقتصادية لمصر، لاسيما في ظل المشاكل المالية التي تواجهها البلاد جراء الصراعات في غزة والسودان.



التبادل التجاري: وتشهد التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي نموًا ملحوظًا، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 16.17 مليار دولار خلال عام 2022، مقارنة بحوالي 1.98 مليار دولار خلال عام 2003. وترتكز واردات الاتحاد الأوروبي من مصر على الوقود ومنتجات التعدين والمواد الكيميائية، في حين تتمثل صادراتها في الآلات ومعدات النقل والمواد الكيميائية.



الاستثمارات الأوروبية: كما تعتبر مصر وجهة مهمة للاستثمارات الأوروبية، حيث يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المستثمرين في مصر، ويغطي 30% من إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى البلاد. وخلال الفترة من 2003/2004 إلى 2021/2022، ارتفعت الاستثمارات الأوروبية الوافدة إلى مصر من 812 مليون دولار إلى 6.7 مليار دولار بنسبة تبلغ 720%.



التعاون في قطاع الطاقة: وتشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تعاونًا متزايدًا في قطاع الطاقة، حيث تسعى مصر لتعزيز دورها كمورد رئيسي للطاقة المستدامة لأوروبا، وفي هذا السياق، وقعت مذكرة تفاهم بين مصر وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية لدراسة مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا، بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.

وتعكس هذه الزيادة في التعاون الاقتصادي والاستثمارات الوافدة إلى مصر الاهتمام المتزايد من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والطاقة والتنمية المستدامة، وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية على العلاقات الوثيقة بين البلدين واستعدادهما لتعزيز التعاون في المستقبل.