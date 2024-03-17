رئيس وزراء بلجيكا: العالم يشهد اضطرابات وهو ما يزيد الحاجة للشراكة مع مصر

كتب محمد عبد العظيم

قال ألكسندر دي كروو، رئيس وزراء بلجيكا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، إن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر سوف تؤتي بثمارها ونتطلع إلي مثل هذه الشراكة، حيث أنها تخلق فرص عمل وتعمل على تعزيز القدرات والتعاون.

وأضاف خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نحن بحاجة إلى مثل هذه الشراكة.. العالم أكثر اضطرابا لدينا صراعات في الشرق الأوسط ونري تأثيرها في البحر الأحمر.. ونحن بحاجة إلى هذه الشراكة ونحن على الشراكة على المستوي السياسي والحد من الهجرة غير الشرعية ونعمل على الحد منها.

وتابع "ألكسندر دي كروو": "نخلق منظورا جديدا وفرص عمل ونمو اقتصادي أحد السبل للحد من الهجرة غير الشرعية.. ومجتمعات حيوية من خلال الشراكة وخلق عناصر دفع إلى الأجيال الجديدة".