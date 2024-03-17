رئيس قبرص يدعو للاسثمار فى مصر: ركيزة الاستقرار فى خضم التهديدات والصراعات

إبراهيم حسان

وجه الرئيس القبرصى نيكوس خريستودوليدس، الشكر للرئيس السيسي، قائلا: "أشكر سيادة الرئيس السيسى على هذا الترحاب الحار وكرم الضيافة، وأنا فخور بوجودى هنا فى مصر مع رئيسة المفوضية الأوروبية والزملاء وذلك لفتح علاقة جديدة ما بين العلاقات المصرية الأوروبية وهى العلاقة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبية".

أضاف رئيس قبرص، فى كلمته بالقمة المصرية الأوروبية لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، أن الإعلان المشترك الذى يوقع بين مصر والاتحاد الأوروبى يرسى لبنة العلاقة واسعة النطاق التى تمنح الفرص للاستفادة منها، وتابع: "إن الاتحاد الأوروبى ومصر هم شركاء طبيعيين استراتيجيين بسبب الاهتمام بآفاق الأمن والازدهار، ومصر هى أقرب بلد فى الجوار الأوروبى بالشرق الأوسط ولها دور محورى فى البنيان الأمنى للمنطقة، وهذا الفصل الجديد فى العلاقة ما بين مصر والاتحاد الأوربى يبين أن مصر ركيزة الاستقرار فى خضم التهديدات والصراعات وعنصر مثبت للاستقرار ينبغى الاستثمار فيه".

وتابع رئيس قبرص: "على صعيد غزة، نحن نتوجه بالشكر لقيادة مصر لتأمين مسألة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وكذلك للقيام بعملية مساعدات إنسانية واسعة النطاق لإنقاذ المدنيين فى غزة ووقف الصراع حتى لا يتشعب أكثر من ذلك، وتقود الطريق كى تؤدى إلى حل الدولتين، ونحن ضد نزوح المدنيين ونحن عن حق نعرف قلق مصر الأمنى ونعلم أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للعيش فى أمن وسلام".