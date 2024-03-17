رئيس جهاز الشروق يتفقد مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بحى النادى بالمدينة

كتب أحمد حسن

..وإزالة فورية وحملات لرصد مُعدات النقل والمركبات المخالفة أسفرت عن تحرير 48 محضراً بالمدينة

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، يرافقه مسئولو الجهاز، أعمال مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع الجارى تنفيذه بحى النادى، والذى يهدف إلى تيسير الانتقال وسهولة الحركة المرورية.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية بأرصفة المشاة، والجُــزر، ورفع المخلفات من مواقع العمل.

وأوضح المهندس على سعد، أنه حتى الآن تم إنهاء 4 آلاف متر مسطح من الأرصفة شملت تنفيذ (بلردورات /إنترلوك/خرسانة مطبوعة)، علاوةً على تنفيذ طبقة أسفلتية تتعدى 5 آلاف متر مسطح بالطرق الداخلية بالحي، مع رفع ما يقرب من 3 آلاف متر مكعب من المخلفات الناتجة من أعمال التطوير.

وفى سياق آخر، قاد رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال الجولة أعمال إزالة فورية لغرف عشوائية للتعدي على إحدى المناطق المخصصة للزراعة والتجميل داخل ذات الحى.

وشدد رئيس الجهاز، على التعامل بكل حسم وقوة مع جميع المخالفات، موجهاً طاقم الإشراف على أعمال رفع الكفاءة بدفع وتكثيف فرق العمل بالقطاعات المتبقية بالمشروع.

وقال المهندس على سعد، إنه تم شن عدد من الحملات المكبرة خلال شهر فبراير الماضي، استهدفت رصد مُعدات النقل الثقيل والتروسيكلات المخالفة، وذلك حرصاً من الجهاز على منع الظواهر العشوائية والتعامل معها بكل حسم، حفاظاً على الصورة الحضارية للمدينة.

وأوضح المهندس على سعد، أن الحملات أسفرت عن ردع المخالفين حيث تم تحرير 48 محضر مخالفة للمركبات المضبوطة مع التحفظ عليها بمقر الجهاز، وهي 19 سيارة نقل قلاب و2 سيارة خلاطة، و2 سيارة مضخة، و2 لودر يعمل أصحابها داخل المدينة بدون الحصول على تصريح و4 سيارات قلاب يسير أصحابها بدون تشميع صناديق السيارات أثناء نقل المواد المحجرية، و4 سيارة قلاب تسريب رمال على نهر الطريق، و3 سيارة قلاب إلقاء مخلفات و2 خلاطة تعمل ليلاً، بالإضافة إلى التحفظ على 10 مركبات " تروسيكل " مخالفة لشروط الترخيص، بجانب استخراج 400 تصريح للمُعدات الثقيلة، والسماح لأصحابها بالعمل داخل المدينة طبقاً لمواعيد محددة.

كما وجه المهندس على سعد، باستمرار الحملات الدورية المتنوعة التى من شأنها تحقيق الانضباط والنظام بمحاور مدينة الشروق.