رئيس جامعة المنصورة ومحافظ الدقهلية يدشنان برنامج تأهيل الأطباء لتولي المناصب

الدقهلية شريف الديب

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة ، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تدشين البرنامج التدريبى لرفع كفاءة و تأهيل الأطباء المرشحين لتولى مناصب قيادية بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والذى تنظمه المحافظة بقاعة المؤتمرات الكبرى بمبنى المحافظة الدقهلية، على مدار ثلاثة أسابيع فى الفترة من 16 مارس إلى 1 إبريل 2024.

يأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم بين جامعة المنصورة، ومحافظة الدقهلية، فى شتى المجالات بما يسهم فى تحقيق المصلحة العامة للدولة و خدمة أبناء محافظة الدقهلية .

تهدف هذه الدورة التدريبية إلى بناء قاعدة علمية وعملية ترتكز على الخبرات المختلفة ذات الصلة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، وتهدف إلى تطوير المنظومة الصحية و تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الدقهلية .

وقال الدكتور شريف يوسف خاطر، أن جامعة المنصورة، حريصة كل الحرص على تقديم برنامج تدريبى متخصص و متكامل على أعلى مستوى، من خلال الإستعانة بنخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين لتقديم برنامج تدريبى لتأهيل القيادات الشابة بالمحافظة لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية ، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يحتل ملف الصحة أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة ، و يحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الخدمات الصحية، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات فى ظل الجمهورية الجديدة.

كما ثمن التعاون القائم بين الجامعة والمحافظة في المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا إلى وضع كافة الإمكانيات المتاحة وبرامج التدريب المتميزة التى تواكب التطورات الحديثة و التحول الرقمى للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور أيمن مختار، أن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الاطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية، للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدم المحافظ خالص شكره وتقديره لرئيس جامعة المنصورة، ولأعضاء هيئة التدريس بالجامعة علي المشاركة في تدريب أطباء مديرية الصحة بالدقهلية لتأهيلهم للقيادة، مثمنًا دور رئيس الجامعة لاختياره افضل العناصر من اعضاء هيئة التدريس لتدريب الاطباء في هذه الدورة .

وأكد علي أن هناك تعاون مشترك بين المحافظة وجامعة المنصورة لدعم قاطرة الطب بالدقهلية، والنهوض بمستوي الخدمة الطبية بمستشفيات وزارة الصحة والوحدات الصحية وهذا لن يتحقق بدون قيادات مؤهلة ومدربة .

وأشار إلي أن المنصورة هي عاصمة مصر الطبية وكان من الضروري انتقاء افضل الأطباء بعد تأهيلهم وتدريبهم لتولي القيادة حتي يكون لدينا قيادة واعدة تستطيع تلبية احتياجات المرضي والمترددين علي المستشفيات .

كما أكد المحافظ علي أن البرنامج التدريبي سيحدث طفرة غير مسبوقة في تطوير أداء مديري المستشفيات والادارات الصحية لدعم وتطوير المنظومة الصحية بالدقهلية ، وستصبح هذه الدورة مثال يحتذي به في جميع المستشفيات علي مستوي الجمهورية .

الجدير بالذكر أن البرنامج البرنامج التدريبى يشمل عدة محاور تدريبية: التخطيط الاستراتيجى والدعم اللوجستى، الحوكمة ، الإدارة المالية و اللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات ، الميكنة و التحول الرقمى، مقاييس الجودة و التحول و التأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل و يقوم بالتدريب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من مختلف التخصصات بكليات : الطب، الطب البيطرى، الصيدلة، الحقوق، التجارة.

ويتضمن البرنامج التدريبى فى المرحلة الأولى تدريب 200 طبيب من وزارة الصحة من تخصصات "الطب البشرى، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى".