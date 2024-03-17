رئيس الوزراء اليوناني: اتفاق اليوم يؤكد أهمية مصر ودورها في تحقيق الاستقرار

كتب محمد عبد العظيم

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إنه من دواعي سروري التواجد في القاهرة في هذا اليوم الخاص، متابعا: "نحن هنا عملنا بجد من أجل رفع العلاقات مع مصر إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية الشاملة.. هذا يوم فارق في التأكيد على الدور المصري".

وأضاف خلال كلمته في القمة المصرية الأوروبية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نهدف إلى جعل الشراكة الاستراتيجية تتعلق بالعمق فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والأهمية التي يمكن أن نقوم بها ليس فقط في مجال الاقتصاد وخلق فرص عمل للمصريين من خلال الاستثمار والعمل في المشروعات المهمة من خلال تطوير مصادر للطاقة".

وتابع: "هناك المزيد من المشروعات الجديدة الأكثر طموحا في إطار التعاون مثل مجال الغاز.. ونتعاون أيضا في مجال الهجرة غير الشرعية.. ومصر تستضيف عدد كبير من اللاجئين.. ومصر إذا كانت تتمتع بالرخاء فإنها سوف تساعد دول أخري غير مستقرة مثل السودان وليبيا.. وندعو إلى الأبرياء الذين يشعرون باليأس وعدم فتح مسارات جديدة.. ونعمل على كثب مع مصر ونرحب على مدار العقود بالعمل مع مصر.. ويمكن أن تكون هذه الشراكة نموذج يحتذي به".

وحول الوضع في غزة، قال: "أعرب على بالغ قلقي إزاء الأوضاع.. ونؤكد على الوقف الفوري لإطلاق النار وإطلاح سراح الرهائن ونرفض النزوح القسري للشعب الفلسطيني إلى مصر أو غيرها.. ونأمل في العمل معا من خلال الاتحاد الأوروبي ومصر فيما يخص الحلول الواقعية والسياسية طويلة الأمد والعمل من أجل حل الدولتين".