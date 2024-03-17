رئيس المفوضية الأوروبية: مصر لديها المقومات لتصبح محور الطاقة بالمنطقة

كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة: نحن نتقاسم مع مصر مصالح هامة، وزيارتى اليوم تعكس قوة العلاقات الثنائية مع مصر وشراكتنا تستند على 6 ركائز ومجالات مشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبى.

وأضافت قررنا عقد اجتماع لتلك القمة كل عامين ولدينا خطط استثمارية واستراتيجية ، ونطور برنامج الربط الكهربائى بين مصر واليونان ، والقاهرة لديها المقومات لكى تصبح محور الطاقة فى المنطقة.

وتابعت: لدينا مستوى تعاون مناسب في ملف الهجرة غير الشرعية ونقدر دور مصر المتفانى