اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 مارس 2024 06:23 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ونتقاسم معها مصالح مهمة..

رئيس المفوضية الأوروبية: مصر لديها المقومات لتصبح محور الطاقة بالمنطقة

الأحد، 17 مارس 2024 06:03 م
رئيس المفوضية الأوروبية: مصر لديها المقومات لتصبح محور الطاقة بالمنطقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
كتب رامى محيى الدين و محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفى مع قادة الاتحاد الأوروبى عقب توقيع الإعلان السياسى لترفيع العلاقات لمستوى الشراكة: نحن نتقاسم مع مصر مصالح هامة، وزيارتى اليوم تعكس قوة العلاقات الثنائية مع مصر وشراكتنا تستند على 6 ركائز ومجالات مشتركة بين مصر والاتحاد الاوروبى.
 
وأضافت قررنا عقد اجتماع لتلك القمة كل عامين ولدينا خطط استثمارية واستراتيجية ، ونطور برنامج الربط الكهربائى بين مصر واليونان ، والقاهرة لديها المقومات لكى تصبح محور الطاقة فى المنطقة.
 
وتابعت: لدينا مستوى تعاون مناسب في ملف الهجرة غير الشرعية ونقدر دور مصر المتفانى
 






الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى

الشراكة بين مصر وأوروبا

التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى

زيارة وفد الاتحاد الأوروبى

رئيسة المفوضية الأوروبية

القمة المصرية الأوروبية

المفوضية الأوروبية

الرئيس السيسي

رئيسة وزراء إيطاليا

جورجيا ميلوني

المستشار النمساوى

كارل نيهامر

الرئيس القبرصي

⁧‫نيكوس خريستودوليدس

كيرياكوس ميتسوتاكيس

رئيس وزراء اليونان




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة